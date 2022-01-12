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Два жителя Бессоновского района заключены под стражу по обвинению в убийстве мужчины

11:41 | 12.01.2022 | Криминал

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Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. Два жителя Бессоновского района Пензенской области 1990 и 1994 годов рождения заключены под стражу по обвинению в убийстве мужчины.

Два жителя Бессоновского района заключены под стражу по обвинению в убийстве мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 4 декабря 2021 года в Бессоновке компания из нескольких человек распивала спиртное в съемной квартире, где проживал один из обвиняемых. Через некоторое время мужчины решили съездить в Пензу для приобретения дополнительного алкоголя. По возвращении в Бессоновку между 27-летним обвиняемым и потерпевшим начался конфликт из-за знакомой девушки. В процессе выяснения отношений злоумышленник начал избивать оппонента, после чего он и его приятель погрузили потерпевшего в багажник автомашины и отвезли на берег реки Суры в Бессоновке. Вытащив мужчину из багажника, обвиняемые нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, а затем, договорившись совершить убийство, лямкой от рюкзака они поочередно сдавливали его шею. После этого соучастники преступления сбросили погибшего в Суру и скрылись с места преступления», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что впоследствии от родственников мужчины в органы внутренних дел поступило заявление о его безвестном исчезновении.

«В ходе проверки данного сообщения сотрудники полиции установили личность злоумышленников, причастных к совершению убийства разыскиваемого. Соучастники преступления показали место, где находилось тело потерпевшего. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался на месте происшествия от механической асфиксии», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что по делу назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы.

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