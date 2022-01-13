Жителю деревни в Пензенской области грозит до 4 лет тюрьмы за срубленный дуб Криминал

Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до четырех лет грозит жителю деревни Лачиновки Колышлейского района Пензенской области за срубленный дуб, который рос недалеко от его дома.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участковыми уполномоченными полиции Колышлейского района был установлен житель деревни Лачиновки 1966 года рождения, причастный к совершению преступления. Полицейские выяснили, что данный гражданин осуществил незаконную рубку дерева породы дуб, расположенного неподалеку от его дома. Материальный ущерб от его действий составил более 138 тыс. рублей. Злоумышленник дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».