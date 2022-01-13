Жительница Пензы лишилась 17 тыс. рублей при продаже детской коляски Криминал

Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 17 тыс. рублей, пытаясь продать детскую коляску через сайт объявлений.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, через некоторое время после того, как женщина разместила объявление о продаже детской коляски стоимостью 4 тыс. рублей, с ней связался неизвестный и, договорившись о покупке, прислал в WhatsApp ссылку для оформления доставки транспортной компанией.

«Перейдя по ней, женщина ввела реквизиты банковской карты и код из SMS. После этого она обнаружила, что с ее банковского счета произошло списание денег на общую сумму 17 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».