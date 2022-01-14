До шести лет тюрьмы грозит таксисту, который оплатил покупки найденной картой Криминал

Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит водителю такси из города Сердобска Пензенской области, который нашел в автомобиле чужую банковскую карту и оплатил ею покупки в продуктовом магазине на сумму более 7 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, злоумышленника установили сотрудники уголовного розыска Сердобского района в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В сообщении, размещенном на сайте ведомства, указано, что мужчина дал признательные показания, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

В тексте уточняется также, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».