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До шести лет тюрьмы грозит таксисту, который оплатил покупки найденной картой

10:52 | 14.01.2022 | Криминал

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Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит водителю такси из города Сердобска Пензенской области, который нашел в автомобиле чужую банковскую карту и оплатил ею покупки в продуктовом магазине на сумму более 7 тыс. рублей.

До шести лет тюрьмы грозит таксисту, который оплатил покупки найденной картой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, злоумышленника установили сотрудники уголовного розыска Сердобского района в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В сообщении, размещенном на сайте ведомства, указано, что мужчина дал признательные показания, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

В тексте уточняется также, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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