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В Наровчатском районе полицейские раскрыли кражу 400 литров дизтоплива

10:28 | 16.01.2022 | Криминал

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Пенза, 16 января 2022. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска Наровчатского района Пензенской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили жителя села Большая Кавендра 1998 года рождения, причастного к краже 400 литров дизельного топлива из грузовика.

В Наровчатском районе полицейские раскрыли кражу 400 литров дизтоплива. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данное имущество принадлежало местному жителю 1987 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что хищение топлива он совершил в течение нескольких дней», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем указано, что в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

В тексте уточняется также, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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