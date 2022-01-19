Житель Пензы осужден за уклонение от призыва на военную службу Криминал

Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. 19-летний житель Пензы, который дважды не явился в военкомат по повестке, осужден за уклонение от призыва на военную службу.

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«Следствием и судом установлено, что молодой человек 2002 года рождения был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 8 ноября 2021 года в военный комиссариат Октябрьского и Железнодорожного районов города Пензы для прохождения медицинского освидетельствования. Не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы, в военкомат он не явился. Повестку на 11 ноября 2021 года он также проигнорировал», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что в ходе следствия молодой человек пояснил, что не являлся в военкомат, поскольку не желает проходить военную службу.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.