Завершено расследование дела о краже 152 лошадей, которых купил житель Пензенской области Криминал

Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в краже более 150 лошадей в Калмыкии, которых он продал жителю Пензенской области.

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По данным следствия, в мае 2021 года мужчина, являясь действующим на тот момент сотрудником отдела полиции, находясь на животноводческой стоянке своего родственника и выдавая себя за представителя собственника, продал почти за 7 млн. рублей 131 племенную лошадь калмыцкой породы мясного типа и 21 жеребенка жителю Пензенской области, не осведомленному о его преступных намерениях.

Кроме того, бывший полицейский погрузил и вывез с животноводческой стоянки транспортные средства и сельскохозяйственную технику своих родственников.

Общий материальный ущерб потерпевшим составил почти 14,2 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, сообщает следственное управления СКР по Калмыкии.