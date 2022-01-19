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Завершено расследование дела о краже 152 лошадей, которых купил житель Пензенской области

18:56 | 19.01.2022 | Криминал

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Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в краже более 150 лошадей в Калмыкии, которых он продал жителю Пензенской области.

Завершено расследование дела о краже 152 лошадей, которых купил житель Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным следствия, в мае 2021 года мужчина, являясь действующим на тот момент сотрудником отдела полиции, находясь на животноводческой стоянке своего родственника и выдавая себя за представителя собственника, продал почти за 7 млн. рублей 131 племенную лошадь калмыцкой породы мясного типа и 21 жеребенка жителю Пензенской области, не осведомленному о его преступных намерениях.

Кроме того, бывший полицейский погрузил и вывез с животноводческой стоянки транспортные средства и сельскохозяйственную технику своих родственников.

Общий материальный ущерб потерпевшим составил почти 14,2 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, сообщает следственное управления СКР по Калмыкии.

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