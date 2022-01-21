Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб, поданных защитниками Белозерцева Криминал

Пенза, 21 января 2022. PenzaNews. Мосгорсуд признал законным продление до 20 февраля срока содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Московский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы об отмене постановления Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева, а также о передаче дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, оставил их без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции — без изменения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Мосгорсуда 20 января.

Как передает РИА Новости, ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супругу Евгению Шпигель и генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

По делу проходят еще два фигуранта, оба тоже под стражей — Федор Федотов и Геннадий Марков, которые ранее работали в представительстве правительства Пензенской области при правительстве России.