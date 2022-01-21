EN
18:55:15 Пятница, 21 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб, поданных защитниками Белозерцева

16:22 | 21.01.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 21 января 2022. PenzaNews. Мосгорсуд признал законным продление до 20 февраля срока содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб, поданных защитниками Белозерцева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Московский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы об отмене постановления Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева, а также о передаче дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, оставил их без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции — без изменения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Мосгорсуда 20 января.

Как передает РИА Новости, ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супругу Евгению Шпигель и генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

По делу проходят еще два фигуранта, оба тоже под стражей — Федор Федотов и Геннадий Марков, которые ранее работали в представительстве правительства Пензенской области при правительстве России.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области в 2021 году в сельхозоборот введена 31 тыс. га пашни В Пензенской области за сутки подтверждено 205 случаев заражения коронавирусом
В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в подъезде В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре в бане
В Пензенской области в 2021 году зарегистрировано около 13,5 тыс. преступлений При пожаре в бане на улице Сурикова в Пензе погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама