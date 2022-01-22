Жителя Пензы будут судить за причинение смерти собутыльнику Криминал

Пенза, 22 января 2022. PenzaNews. 48-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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«По данным следствия, вечером 18 октября 2021 года обвиняемый пришел в гости к приятелю, проживающему на улице Овражной в Пензе. Хозяин дома распивал спиртное со своим знакомым, к ним присоединился злоумышленник. В процессе общения обвиняемый узнал, что потерпевший утром того же дня взял у хозяина дома без разрешения несколько бутылок алкогольного напитка. Обвиняемый начал по этому поводу предъявлять претензии потерпевшему и избивать, в общей сложности он нанес ему более десяти ударов руками и ногами по голове и телу. После избиения обвиняемый вывел мужчину на улицу, где вызвал ему скорую медицинскую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что на следующий день потерпевший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в пресс-релизе.