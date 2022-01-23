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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 10-летнего ребенка

11:31 | 23.01.2022 | Криминал

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Пенза, 23 января 2022. PenzaNews. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело о покушении на убийство 10-летнего мальчика, которому неизвестный молодой человек нанес несколько ударов по голове неустановленным предметом.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 10-летнего ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области, инцидент произошел днем 20 января около дома №2 на улице Глазунова.

«После причинения телесных повреждений неизвестный скрылся. Несовершеннолетний госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что следствие располагает видеозаписью, на которой зафиксирован молодой человек, возможно причастный к совершению данного преступления; ведутся его поиски.

«В результате проведенных следственных действий установлены приметы лица, возможно причастного к совершению преступления: молодой человек на вид 16–25 лет, рост 170–180 см, худощавого телосложения. Был одет в вязаную шапку с помпоном, темную куртку длиной ниже талии, шарф, толстовку с капюшоном предположительно зеленого цвета, темные штаны, темные высокие ботинки, за спиной рюкзак черного цвета», — сказано в тексте.

Следственное управление СКР просит жителей Пензенской области при наличии значимой информации, касающейся личности разыскиваемого лица и обстоятельств совершения преступления, позвонить по телефонам: +7 (8412) 63-64-96, 63-50-90 или по номеру 02.

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