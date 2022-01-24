Жительница Пензы перечислила мошенникам 150 тыс. рублей Криминал

Пенза, 24 января 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1957 года рождения лишилась 150 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять деньги.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мнимый специалист предложил женщине перечислить деньги на «безопасный счет», чтобы предотвратить незаконные операции.

«Воспользовавшись банкоматом, жительница Пензы перечислила денежную сумму в размере 150 тыс. рублей на расчетный счет, предоставленный злоумышленником», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».