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Жительница Пензы перечислила мошенникам 150 тыс. рублей

10:48 | 24.01.2022 | Криминал

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Пенза, 24 января 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1957 года рождения лишилась 150 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять деньги.

Жительница Пензы перечислила мошенникам 150 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мнимый специалист предложил женщине перечислить деньги на «безопасный счет», чтобы предотвратить незаконные операции.

«Воспользовавшись банкоматом, жительница Пензы перечислила денежную сумму в размере 150 тыс. рублей на расчетный счет, предоставленный злоумышленником», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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