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Жительница Засечного оформила кредит и перечислила мошенникам 330 тыс. рублей

10:36 | 26.01.2022 | Криминал

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Пенза, 26 января 2022. PenzaNews. Жительница села Засечного Пензенской области 1992 года рождения по совету позвонившего ей незнакомца оформила кредит и перевела на телефонные номера 330 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Засечного оформила кредит и перечислила мошенникам 330 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет». После этого женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, жительница Засечного перечислила деньги в размере 330 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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