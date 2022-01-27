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В Пензенской области группу лиц подозревают в хулиганстве по мотивам национальной ненависти

17:56 | 27.01.2022 | Криминал

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Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту совершения группой лиц хулиганских действий по мотивам национальной ненависти. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по региону.

В Пензенской области группу лиц подозревают в хулиганстве по мотивам национальной ненависти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 17-летний житель Пензенского района, действуя группой лиц по предварительному сговору с тремя приятелями, один из которых также не достиг 18-летнего возраста, с июля по декабрь 2021 года совершали хулиганство по мотивам национальной ненависти. Они нападали на потерпевших, причиняя им телесные повреждения, распыляя в некоторых случаях в лицо газ из газового баллончика, высказывая в их адрес выражения, унижающие достоинство в связи с национальной принадлежностью», — сказано в тексте.

Из него следует, что уголовное дело ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении несовершеннолетнего и иных лиц возбуждено следователями регионального следственного управления СКР при взаимодействии с центром по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех фигурантов противоправных действий, круга потерпевших, обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается в сообщении.

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