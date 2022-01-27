Подозреваемый в убийстве таксиста около аэропорта Пулково задержан в Пензе Криминал

Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. Мужчина, подозреваемый в убийстве таксиста около аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, задержан в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками регионального управления МВД России, в городе Пензе задержан 18-летний мужчина, который доставлен в Санкт-Петербург, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте», — говорится в сообщении, размещенном на сайте главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 22 января обвиняемый, находясь в припаркованном автомобиле, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений несколько раз ударил ножом 26-летнего таксиста, в результате чего тот скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», продолжается.