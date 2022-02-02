Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 900 тыс. рублей Криминал

Пенза, 2 февраля 2022. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника службы безопасности банка, выманил у жительницы Пензы 1999 года рождения 900 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Незнакомец сообщил, что на ее счете происходят подозрительные операции. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, мнимый специалист предложил гражданке перечислить деньги на безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пензячка через банкомат перевела свои бережения на телефонные номера, названные злоумышленником, и лишь позже осознала произошедшее.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — уточняется в тексте.