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Завершено расследование дела в отношении двоих преподавателей филиала СамГУПС в Пензе

10:22 | 02.02.2022 | Криминал

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Пенза, 2 февраля 2022. PenzaNews. Следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР завершили расследование уголовного дела в отношении двоих преподавателей филиала Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) в Пензе, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 и ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Завершено расследование дела в отношении двоих преподавателей филиала СамГУПС в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, преподаватели на протяжении 2019-2020 годов неоднократно получали взятки в виде денег от студентов учебного заведения за написание дипломных работ и курсовых проектов, отчетов по практике, а также внесение положительных оценок в зачетные книжки без фактической проверки знаний учащихся. В совокупности преподаватели незаконно получили от студентов филиала более 200 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

«С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства университета и контролирующие органы направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных», — отмечается в тексте.

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