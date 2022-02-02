Жителя Русского Камешкира будут судить за смерть знакомого Криминал

Пенза, 2 февраля 2022. PenzaNews. Житель села Русский Камешкир Пензенской области 1986 года рождения предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть знакомого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 3 октября 2021 года, находясь в квартире по месту жительства в селе Русский Камешкир, обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых. В ходе общения между хозяином квартиры и одним из гостей возник конфликт из-за бывшей сожительницы обвиняемого. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство: злоумышленник ударил потерпевшего по лицу рукой, отчего тот упал на пол. Обвиняемый нанес ему еще несколько ударов руками по голове и телу, а затем — не менее двух раз деревянной скалкой по голове», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого потерпевший потерял сознание.

«Обвиняемый привести его в чувства не смог и вынес в подъезд. Поскольку пострадавший в себя не пришел, злоумышленник попросил соседа вызвать скорую помощь», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что мужчина 1986 года рождения скончался в больнице 11 октября; причиной его смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в тексте.