Житель Ярославской области подозревается в краже имущества из салона связи под Пензой Криминал

Пенза, 2 февраля 2022. PenzaNews. Житель Ярославской области 1989 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в краже имущества на общую сумму более 800 тыс. рублей из салона сотовой связи в селе Кондоль Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

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«Злоумышленник, повредив запорное устройство входной двери, проник в помещение салона сотовой связи, откуда похитил планшеты, сотовые телефоны, фитнес-браслеты, смарт-часы, наушники, карты памяти и металлический сейф с денежными средствами в сумме 31 тыс. рублей. Также из терминала оплаты он похитил около 30 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что вычислить подозреваемого в краже, совершенной в январе 2021 года, удалось в январе 2022-го.

«Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, он попросил своего знакомого привезти его на территорию Пензенской области якобы по личным делам. Перед кражей мужчина заходил в данный салон связи, чтобы осмотреть ассортимент продукции. Похищенный товар злоумышленник реализовал на одном из рынков города Москвы, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в отношении жителя Ярославской области избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.