EN
17:55:03 Среда, 2 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Ярославской области подозревается в краже имущества из салона связи под Пензой

16:30 | 02.02.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 2 февраля 2022. PenzaNews. Житель Ярославской области 1989 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в краже имущества на общую сумму более 800 тыс. рублей из салона сотовой связи в селе Кондоль Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

Житель Ярославской области подозревается в краже имущества из салона связи под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Злоумышленник, повредив запорное устройство входной двери, проник в помещение салона сотовой связи, откуда похитил планшеты, сотовые телефоны, фитнес-браслеты, смарт-часы, наушники, карты памяти и металлический сейф с денежными средствами в сумме 31 тыс. рублей. Также из терминала оплаты он похитил около 30 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что вычислить подозреваемого в краже, совершенной в январе 2021 года, удалось в январе 2022-го.

«Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, он попросил своего знакомого привезти его на территорию Пензенской области якобы по личным делам. Перед кражей мужчина заходил в данный салон связи, чтобы осмотреть ассортимент продукции. Похищенный товар злоумышленник реализовал на одном из рынков города Москвы, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в отношении жителя Ярославской области избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Новости партнеров
Читайте также
В компании «ЭнергосбыТ Плюс» призвали пензенцев оплачивать квитанции за ЖКУ дистанционно Жителя Русского Камешкира будут судить за смерть знакомого
Пензенская область подала заявку на участие в программе «Современный облик сельских территорий» Мероприятия в рамках Года культурного наследия народов России стартуют в регионе 4 февраля
Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 900 тыс. рублей В Пензе обсудили модернизацию оборудования водозабора Сурского гидроузла
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама