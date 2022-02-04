В стремлении заработать жительница Шемышейского района лишилась около 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 4 февраля 2022. PenzaNews. Жительница Шемышейского района Пензенской области 1963 года рождения лишилась около 1,5 млн. рублей в надежде заработать через брокерскую компанию.

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«Женщина рассказала, что в сети интернет увидела объявление о заработке и перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил, что является сотрудником брокерской фирмы. Мужчина попросил гражданку перевести ему на банковскую карту денежные средства в размере 18 тыс. рублей за оказание помощи в финансовых операциях, что она и сделала», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого женщина в течение месяца переводила данному лицу деньги, полагая, что принимает участие в торгах, однако позже поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

«Общий материальный ущерб составил около 1,5 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.