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Со счета доверчивой жительницы Пензы злоумышленники списали более 7 тыс. рублей

08:43 | 07.02.2022 | Криминал

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Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1982 года рождения лишилась более 7 тыс. рублей после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником банка и предложил ей оформить дополнительную банковскую карту.

Со счета доверчивой жительницы Пензы злоумышленники списали более 7 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По сообщению пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для выполнения данной операции злоумышленник попросил женщину продиктовать реквизиты ее действующей банковской карты и коды подтверждения, поступившие в SMS, что та и сделала.

«После предоставления информации женщина обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание более 7 тыс. рублей. После этого она осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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