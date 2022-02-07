Житель Земетчинского района обвиняется в уклонении от призыва на военную службу Криминал

Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. Нижнеломовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 20-летнего жителя Земетчинского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

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«По данным следствия, молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки в военный комиссариат Земетчинского и Вадинского районов Пензенской области 15 сентября 2021 года для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки, в военкомат он не явился. Еще три повестки он также проигнорировал», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем отмечается, что свою вину в совершении инкриминируемого деяния молодой человек признал и пояснил, что не являлся по повесткам в военкомат, поскольку не желает проходить военную службу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.