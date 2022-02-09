В Пензе перед судом предстанет бывший директор филиала «Оборонлеса» Криминал

Пенза, 9 февраля 2022. PenzaNews. Военный следственный отдел СКР по Пензенскому гарнизону завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего директора пензенского филиала федерального государственного автономного учреждения «Управление лесным хозяйством» Минобороны России Людмилы Павловой, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте Главного военного следственного управления СКР, она устраивала на различные должности в возглавляемую ею организацию своих знакомых — Руслана Галямова и Равиля Юркина.

«Несмотря на то, что указанные лица фактически не выполняли трудовые обязанности, им исправно начислялась заработная плата. За период с 2015 по 2020 годы им начислено в общей сложности свыше 1 млн. 345 тыс. рублей, которые получила и распорядилась ими Павлова. В ходе следствия она полностью признала свою вину в содеянном», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что уголовное дело в отношении Людмилы Павловой направлено в Первомайский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.