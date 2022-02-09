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В Пензенской области для майнинга криптовалюты похитили более 3 млн. кВт/ч электроэнергии

12:25 | 09.02.2022 | Криминал

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Пенза, 9 февраля 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в Пензенской области семерых человек, которые подозреваются в хищении более 3 млн. кВт/ч электроэнергии для майнинга криптовалюты. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Пензенской области для майнинга криптовалюты похитили более 3 млн. кВт/ч электроэнергии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области задержаны участники организованной группы из семи человек. Местные жители, среди которых специалисты по работе с электросетями и компьютерным оборудованием, подозреваются в хищении электрической энергии для майнинга криптовалюты», — сказала она.

По словам Ирины Волк, майнинговая ферма была обнаружена на территории крестьянско-фермерского кооператива в Бессоновском районе. Предварительно установлено, что устройства для добычи виртуальных денег были подключены к электрической сети в обход приборов учета. Злоумышленники, чтобы скрыть незаконное потребление энергии, вывели из строя оборудование в распределительном устройстве трансформаторной подстанции и на железобетонной опоре высоковольтной линии.

«По оценке специалистов энергосетевой компании, за два месяца работы фермы было похищено более 3 млн. кВт/ч электроэнергии на сумму более 500 тыс. рублей», — отметила представитель ведомства.

Она добавила, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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