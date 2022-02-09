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По факту гибели охранника при падении трактора с эстакады в Пензе возбуждено дело

14:09 | 09.02.2022 | Криминал

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Пенза, 9 февраля 2022. PenzaNews. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ по факту гибели сотрудника частного охранного предприятия при падении трактора с эстакады.

По факту гибели охранника при падении трактора с эстакады в Пензе возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 5 февраля 2022 года на улице Лермонтова в Пензе при движении трактора задним ходом по эстакаде произошло его падение с высоты не менее трех метров. В результате падения трактора сотруднику частного охранного предприятия – мужчине 1970 года рождения, находившемуся в кабине машины, были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, трактором управлял мужчина 1963 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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