Задержан житель Пензы, нападавший на женщин в Арбеково Криминал

Пенза, 9 февраля 2022. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого за разбой жителя Пензы, который нападал на женщин с целью совершения преступлений сексуального характера.

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По сообщению пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области, вечером 7 февраля около одного из домов на улице 65-летия Победы в Пензе мужчина, применяя насилие, напал на девушку 1997 года рождения, высказывая требование вступить с ним в половую связь, однако она начала кричать, подбежали прохожие, и злоумышленник скрылся.

В тексте отмечается, что вечером того же дня в лифте другого дома, расположенного на той же улице, мужчина напал на девушку 1990 года рождения и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

«Благодаря эффективному взаимодействию следователей регионального Следственного комитета и сотрудников полиции, грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям в кратчайшие сроки была установлена личность мужчины, причастного к совершению нападений на женщин. Им оказался житель Пензы 1997 года рождения. В ходе проведения следственных действий он опознан обеими потерпевшими. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера и покушения на изнасилование. Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пресс-релизе.