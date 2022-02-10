Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков сократилось в Пензенской области почти на 8% Криминал

Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 121 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, зарегистрировано в Пензенской области в 2021 году, что почти на 8% меньше по сравнению с 2020-м, когда их было выявлено 1 тыс. 215. Об этом свидетельствуют данные о состоянии преступности в регионе, обнародованные прокуратурой области.

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По информации надзорного ведомства, количество расследованных преступлений в этой сфере выросло почти на 7% — с 616 в 2020 году до 657 в 2021-м. В частности, расследовано 106 преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, и 32, совершенных в составе организованной преступной группы и преступного сообщества.

Согласно данным прокуратуры, объем изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ вырос в Пензенской области с 69,6 кг в 2020 году до 113,8 кг в 2021-м.