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Житель Кузнецка подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому

18:54 | 10.02.2022 | Криминал

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Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего жителя Кузнецка Пензенской области, который подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Житель Кузнецка подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления СКР, днем 2 февраля полицейские остановили на улице Дарвина в Кузнецке автомобиль «Audi Q5», которым управлял мужчина 1984 года рождения; при проверке документов выяснилось, что водитель в прошлом году привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в связи с чем лишен права управления транспортным средством.

«Поскольку в его действиях усматривались признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, он был приглашен в служебный автомобиль для составления протокола. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина предложил сотруднику полиции взятку, полицейский отказался, предупредив об уголовной ответственности за дачу взятки», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что правонарушитель вновь начал предлагать незаконное вознаграждение за непривлечение его к ответственности и попытался передать взятку сотруднику полиции, положив 25 тыс. рублей в карман передней пассажирской двери.

«Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В ходе осмотра места происшествия денежные средства изъяты следователем. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств покушения на дачу взятки и закрепление доказательственной базы», — сказано в пресс-релизе.

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