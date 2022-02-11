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В Пензенской области за невыплату зарплаты к уголовной ответственности привлечены три работодателя

15:55 | 11.02.2022 | Криминал

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Пенза, 11 февраля 2022. PenzaNews. Руководители трех организаций — ООО «ПромТехЛитье», ООО «Мавелина» и ООО «КондитерХаус» — привлечены в Пензенской области в 2021 году к уголовной ответственности за невыплату заработной платы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В Пензенской области за невыплату зарплаты к уголовной ответственности привлечены три работодателя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Имея реальную возможность выплаты своим работникам вознаграждения за труд, руководители трех обществ с ограниченной ответственностью свыше двух месяцев своевременно не выплачивали ее либо выплачивали более двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Причиненный ими 249 работникам ущерб превысил 11 млн. 137 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по результатам рассмотрения судами трех уголовных дел двум лицам назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей каждому, в отношении одного лица уголовное дело прекращено в связи возмещением ущерба, причиненного преступлением, и примирением с потерпевшим.

«Надзирающими прокурорами в ходе предварительного расследования приняты меры реагирования, направленные на возмещение ущерба: в суд предъявлены исковые требования в интересах потерпевших, которые рассмотрены и удовлетворены», — отмечается в пресс-релизе.

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