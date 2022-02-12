EN
18:16:55 Суббота, 12 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы перечислила мошенникам более 200 тыс. рублей

14:52 | 12.02.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 12 февраля 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1990 года рождения лишилась более 200 тыс. рублей после звонка неизвестной, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что по счету ее карты происходят подозрительные операции.

Жительница Пензы перечислила мошенникам более 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, незнакомка предложила женщине перечислить деньги на «безопасный счет».

«На следующий день женщина пришла в один из филиалов банка и, следуя инструкциям все той же неизвестной, через банкомат перечислила со счета своей банковской карты на два абонентских номера и расчетный счет, которые продиктовала ей псевдосотрудница, более 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 856 случаев заражения коронавирусом При пожаре в Васильевке пострадала женщина
Изменен состав молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 908 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 2 тыс. 37 случаев заражения коронавирусом Названы территории, где не начали поиск подрядчиков для благоустройства дворов и общественных пространств
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама