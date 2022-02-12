Жительница Пензы перечислила мошенникам более 200 тыс. рублей Криминал

Пенза, 12 февраля 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1990 года рождения лишилась более 200 тыс. рублей после звонка неизвестной, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что по счету ее карты происходят подозрительные операции.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, незнакомка предложила женщине перечислить деньги на «безопасный счет».

«На следующий день женщина пришла в один из филиалов банка и, следуя инструкциям все той же неизвестной, через банкомат перечислила со счета своей банковской карты на два абонентских номера и расчетный счет, которые продиктовала ей псевдосотрудница, более 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».