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В надежде спасти свои сбережения жительница Пензы лишилась более 1 млн. рублей

15:50 | 14.02.2022 | Криминал

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Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1976 года рождения за два дня перевела мошенникам более 1 млн. рублей, поверив позвонившему ей неизвестному, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит.

В надежде спасти свои сбережения жительница Пензы лишилась более 1 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, лжесотрудник также пояснил женщине, что ей, чтобы сохранить свои сбережения, необходимо снять со счетов все деньги, затем самостоятельно оформить кредит и перечислить средства на «безопасный счет».

«Заявительница поверила незнакомцу и выполнила все его указания. Через терминал в отделении банка со счета своей карты она перевела денежные средства в сумме 130 тыс. на счет, который ей продиктовал злоумышленник. На следующий день потерпевшая оформила на свое имя кредит на сумму около 900 тыс. рублей и через банкомат перевела почти всю сумму на банковский счет, указанный мошенником. В итоге за два дня женщина перевела мошенникам более 1 млн. рублей. Когда потерпевшей позвонили в очередной раз и стали требовать перевести еще денежные средства, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления.

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