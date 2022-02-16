В Пензе бывший сотрудник колонии признан виновным в покушении на мошенничество Криминал

Пенза, 16 февраля 2022. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы признал виновным по уголовному делу о покушении на мошенничество, возбужденному следственным управлением СКР на основании материалов УФСБ России по Пензенской области, бывшего сотрудника исправительной колонии, который вводил в заблуждение осужденного о якобы имевшейся у него возможности решить вопрос с его переводом в колонию на территории региона.

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«Установлено, что в июне 2021 года сотрудник исправительной колонии сообщил одному из осужденных несоответствующую действительности информацию о том, что у него имеется возможность решить вопрос с переводом последнего в исправительную колонию на территории области, а не в другой регион. В июле 2021 года по решению суда осужденный переведен в одну из колоний области. Несмотря на это, сотрудник УФСИН, продолжая вводить осужденного в заблуждение относительно обстоятельств перевода, сообщил ему, что за решение данного вопроса необходимо заплатить 50 тыс. рублей. Через несколько дней сотрудник колонии получил денежные средства в размере 48,9 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что суд назначил бывшему сотруднику колонии наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — указано в пресс-релизе.