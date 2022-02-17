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Жительница Каменки оформила три кредита и перевела мошенникам более 800 тыс. рублей

12:21 | 17.02.2022 | Криминал

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Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. Жительница Каменки Пензенской области оформила три кредита и перевела мошенникам более 800 тыс. рублей.

Жительница Каменки оформила три кредита и перевела мошенникам более 800 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонила неизвестная, которая, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщила о том, что ее счет доступен мошенникам и для предотвращения незаконных действий требуется перечислить все деньги на «безопасный счет».

«Не заподозрив подвоха и не проверив информацию ни по телефону горячей линии, ни в банке, гражданка стала действовать по инструкции неизвестной. Заявительница закрыла счет, сняла свои денежные средства в сумме 100 тыс. рублей и через терминал в продуктовом магазине перечислила их на два абонентских номера сотовых телефонов. Чуть позже потерпевшей позвонил другой неизвестный. Его легенда гласила о том, что теперь мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Женщина, следуя инструкциям «сотрудников банка», оформила кредит на сумму 402 тыс. рублей и через терминал оплаты в магазине перечислила 400 тыс. рублей на 11 номеров сотовых телефонов, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день женщина вновь взяла кредит — на этот раз на сумму 200 тыс. рублей и перевела более 180 тыс. рублей на пять абонентских номеров; еще через сутки она дополнительно перечислила 100 тыс. рублей кредита на четыре номера; кроме того, около 30 тыс. рублей потерпевшая перевела неизвестному лицу на банковский счет.

«Позднее гражданка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Общий ущерб, нанесенный действиями злоумышленников, составил более 800 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.

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