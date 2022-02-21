Полиция ищет шантажиста, угрожавшего жителю Пензы опубликовать в сети его интимные фотографии Криминал

Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который угрожал 19-летнему жителю Пензы опубликовать его интимные фотографии в интернете.

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«Молодой человек обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестное лицо прислало ему в социальной сети сообщение, в котором говорилось, если он не переведет денежные средства в сумме 4 тыс. 800 рублей на указанные реквизиты, его фотографии интимного содержания будут распространены в интернете. Молодой человек согласился и перевел денежные средства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».