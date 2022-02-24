В Пензенской области в отношении директора одного из муниципальных предприятий возбуждено дело Криминал

Пенза, 24 февраля 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в отношении директора одного из муниципальных предприятий по итогам проверки, проведенной прокуратурой Сердобского района Пензенской области.

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции было установлено, что директор одного из муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в июле 2020 года обратился к местному предпринимателю, торгующему строительными материалами, с просьбой предоставить их для МУП в долг.

«В обеспечение обязательств директор предприятия предоставил предпринимателю гарантийное письмо о последующей оплате товара стоимостью более 41 тыс. рублей в срок до 24 августа 2020 года. Оплата за полученный товар произведена не была. В ходе прокурорской проверки установлено, что полученный директором МУПа у предпринимателя товар на предприятие не поступал. По результатам прокурорской проверки следственный орган возбудил в отношении руководителя муниципального предприятия уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Его расследование находится на контроле прокуратуры района», — сказано в пресс-релизе, при этом наименование предприятия в нем не уточняется.