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ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудника филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области

18:50 | 24.02.2022 | Криминал

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Пенза, 24 февраля 2022. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области пресекло противоправную деятельность сотрудника филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», который, используя служебное положение, неоднократно осуществлял неправомерный доступ к федеральной государственной информационной системе ведения единого госреестра недвижимости и копирование охраняемой законом компьютерной информации.

ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудника филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по ч. 3 ст. 272 УК РФ.

В тексте указано, что в соответствии с постановлением Ленинского районного суда Пензы сотруднику филиала учреждения назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

«Постановление суда вступило в законную силу», — отмечается в пресс-релизе.

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