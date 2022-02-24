ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудника филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области Криминал

Пенза, 24 февраля 2022. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области пресекло противоправную деятельность сотрудника филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», который, используя служебное положение, неоднократно осуществлял неправомерный доступ к федеральной государственной информационной системе ведения единого госреестра недвижимости и копирование охраняемой законом компьютерной информации.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по ч. 3 ст. 272 УК РФ.

В тексте указано, что в соответствии с постановлением Ленинского районного суда Пензы сотруднику филиала учреждения назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

«Постановление суда вступило в законную силу», — отмечается в пресс-релизе.