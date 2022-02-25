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Задержан житель Пензы, пытавшийся на снегоходе попасть в США через Берингов пролив

15:56 | 25.02.2022 | Криминал

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Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. Пограничники задержали жителя Пензы, который, выехав с территории Чукотки на снегоходе в акваторию Берингова пролива, пытался незаконно пересечь границу России и попасть на Аляску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

Задержан житель Пензы, пытавшийся на снегоходе попасть в США через Берингов пролив. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии органа дознания, житель Пензы, прибыв в начале января 2022 года в поселок городского типа Провидения, планировал убыть на территорию США в обход действующих пунктов пропуска через государственную границу РФ. В тоже время по независящим от гражданина и сопровождавших его лиц обстоятельствам указанное противоправное деяние не было доведено до конца в связи с их задержанием пограничным нарядом при следовании на снегоходе в направлении острова Святого Лаврентия, штат Аляска, США», — говорится в сообщении ведомства.

В нем уточняется, что нарушитель не доехал до берега 1 км.

В отношении жителя Пензы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

Обстоятельства преступления устанавливаются.

В пресс-службе регионального УФСБ РИА Новости уточнили, что нарушителю 18 лет.

«Два года готовился, ехали на снегоходе. Мера пресечения — подписка о невыезде. Информация о сопровождавших его лицах не разглашается в интересах следствия», — сказали в пресс-службе.

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