Житель Никольска перечислил на «безопасный счет» почти 440 тыс. рублей Криминал

Пенза, 26 февраля 2022. PenzaNews. Житель Никольска Пензенской области лишился около 440 тыс. рублей после звонка неизвестной, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства.

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Как указано в пресс-релизе, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области, чтобы сохранить деньги, псевдоспециалист предложила перечислить их на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, житель Никольска перечислил деньги в размере 438 тыс. 600 рублей на счет карты, предоставленный злоумышленницей. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».