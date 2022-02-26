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Житель Никольска перечислил на «безопасный счет» почти 440 тыс. рублей

15:14 | 26.02.2022 | Криминал

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Пенза, 26 февраля 2022. PenzaNews. Житель Никольска Пензенской области лишился около 440 тыс. рублей после звонка неизвестной, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства.

Житель Никольска перечислил на «безопасный счет» почти 440 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в пресс-релизе, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области, чтобы сохранить деньги, псевдоспециалист предложила перечислить их на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, житель Никольска перечислил деньги в размере 438 тыс. 600 рублей на счет карты, предоставленный злоумышленницей. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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