EN
20:09:15 Понедельник, 28 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе арестованы двое мужчин, отнявших у подростка рюкзак с кедами

17:51 | 28.02.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 28 февраля 2022. PenzaNews. Суд в Пензе избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих мужчин, которые силой отняли у подростка рюкзак с кедами.

В Пензе арестованы двое мужчин, отнявших у подростка рюкзак с кедами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 15 февраля 2022 года двое приятелей, находившихся в состоянии опьянения, увидели на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Октябрьском районе города Пензы молодого человека с рюкзаком. Договорившись об открытом хищении имущества подростка, один из обвиняемых попытался отобрать у потерпевшего рюкзак, тот не отдавал. После чего второй обвиняемый ударил молодого человека рукой по лицу, в этот момент его подельник отобрал у подростка рюкзак с имевшимися в нем кедами. Таким образом, у потерпевшего 2006 года рождения было похищено имущество общей стоимостью 9 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что молодой человек незамедлительно сообщил о преступлении родителям, которые в свою очередь обратились в полицию; злоумышленники были задержаны в дачном массиве.

«Соучастникам 1996 и 1990 годов рождения предъявлено обвинение в совершении грабежа группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Решением суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее оба приятеля уже привлекались к уголовной ответственности: один — за совершение нескольких краж и угона, второй — за кражу. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
За три дня на пензенских дорогах задержаны 29 нетрезвых водителей В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 698 случаев заражения коронавирусом
Николай Кузяков оказал гуманитарную помощь беженцам из Донбасса В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 703 случая заражения коронавирусом
Житель Никольска перечислил на «безопасный счет» почти 440 тыс. рублей Михаил Дралин помог чардымскому дому культуры и лопатинскому союзу ветеранов
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама