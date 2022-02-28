В Пензе арестованы двое мужчин, отнявших у подростка рюкзак с кедами Криминал

Пенза, 28 февраля 2022. PenzaNews. Суд в Пензе избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих мужчин, которые силой отняли у подростка рюкзак с кедами.

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«По данным следствия, днем 15 февраля 2022 года двое приятелей, находившихся в состоянии опьянения, увидели на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Октябрьском районе города Пензы молодого человека с рюкзаком. Договорившись об открытом хищении имущества подростка, один из обвиняемых попытался отобрать у потерпевшего рюкзак, тот не отдавал. После чего второй обвиняемый ударил молодого человека рукой по лицу, в этот момент его подельник отобрал у подростка рюкзак с имевшимися в нем кедами. Таким образом, у потерпевшего 2006 года рождения было похищено имущество общей стоимостью 9 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что молодой человек незамедлительно сообщил о преступлении родителям, которые в свою очередь обратились в полицию; злоумышленники были задержаны в дачном массиве.

«Соучастникам 1996 и 1990 годов рождения предъявлено обвинение в совершении грабежа группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Решением суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее оба приятеля уже привлекались к уголовной ответственности: один — за совершение нескольких краж и угона, второй — за кражу. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в пресс-релизе.