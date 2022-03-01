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Житель Пензенской области получил реальный срок за то, что вырвал 500 рублей из рук женщины

13:38 | 01.03.2022 | Криминал

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Пенза, 1 марта 2022. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима назначено 44-летнему жителю Колышлейского района Пензенской области, который вырвал 500 рублей из рук женщины.

Житель Пензенской области получил реальный срок за то, что вырвал 500 рублей из рук женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в мае 2021 года злоумышленник пришел в квартиру к односельчанину и увидел в руках его сожительницы денежную купюру достоинством 500 рублей. Он вырвал деньги у нее из рук и, проигнорировав ее требования вернуть купюру, ушел из квартиры», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что в ходе проведения следственных действий мужчина свою вину признал и пояснил, что потратил деньги на продукты питания и алкоголь, однако в суде он заявил, что потерпевшая добровольно передала ему денежные средства на покупку спиртного.

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«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом доказательств по делу суд признал подсудимого виновным в грабеже и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него в пользу потерпевшей причиненный материальный ущерб. Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, его жалобу — без удовлетворения», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что мужчина ранее уже был неоднократно судим за различные преступления — грабеж, кражи, угон, угрозы убийством и нарушение неприкосновенности жилища.

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