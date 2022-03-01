Житель Пензенской области получил реальный срок за то, что вырвал 500 рублей из рук женщины Криминал

Пенза, 1 марта 2022. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима назначено 44-летнему жителю Колышлейского района Пензенской области, который вырвал 500 рублей из рук женщины.

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«По делу установлено, что в мае 2021 года злоумышленник пришел в квартиру к односельчанину и увидел в руках его сожительницы денежную купюру достоинством 500 рублей. Он вырвал деньги у нее из рук и, проигнорировав ее требования вернуть купюру, ушел из квартиры», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что в ходе проведения следственных действий мужчина свою вину признал и пояснил, что потратил деньги на продукты питания и алкоголь, однако в суде он заявил, что потерпевшая добровольно передала ему денежные средства на покупку спиртного.

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«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом доказательств по делу суд признал подсудимого виновным в грабеже и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него в пользу потерпевшей причиненный материальный ущерб. Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, его жалобу — без удовлетворения», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что мужчина ранее уже был неоднократно судим за различные преступления — грабеж, кражи, угон, угрозы убийством и нарушение неприкосновенности жилища.