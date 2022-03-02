Житель Пензы перечислил мошенникам 335 тыс. рублей Криминал

Пенза, 2 марта 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1998 года рождения перечислил злоумышленникам 335 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит.

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Как указано в пресс-релизе, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области, мнимый специалист предложил гражданину опередить злоумышленников и самостоятельно оформить кредиты, а затем перечислить деньги на «безопасный счет».

«После этого мужчина подал заявку на оформление и получил денежные средства в нескольких финансовых организациях. Воспользовавшись банкоматом, житель Пензы перечислил деньги в размере 335 тыс. рублей на несколько телефонных номеров, предоставленных злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».