EN
21:26:46 Четверг, 3 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО ФСБ предупреждает об участившихся телефонных звонках с ложной информацией о ситуации на Украине

Полиция нашла мужчину, который незаконно добыл двух кабанов в Камешкирском районе

15:23 | 03.03.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 3 марта 2022. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска Камешкирского района Пензенской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили мужчину 1952 года рождения, который признался в незаконной добыче двух кабанов.

Полиция нашла мужчину, который незаконно добыл двух кабанов в Камешкирском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские установили, что данный гражданин, находясь на территории 28 выдела Камешкирского-Порзовского участкового лесничества, незаконно добыл двух кабанов. При этом лицензии на добычу данных животных у него не было. Подозреваемый дал признательные показания. Материальный ущерб от его действий составил 60 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено около 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом Теплоэнергетики ответили на частые вопросы жителей Пензы об отоплении и ГВС
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 679 случаев заражения коронавирусом Житель Пензы перечислил мошенникам 335 тыс. рублей
История всегда повторяется для тех, кто не вынес из нее для себя уроки — Олег Мельниченко В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные и инвестиционные монеты
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама