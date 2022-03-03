Полиция нашла мужчину, который незаконно добыл двух кабанов в Камешкирском районе Криминал

Пенза, 3 марта 2022. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска Камешкирского района Пензенской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили мужчину 1952 года рождения, который признался в незаконной добыче двух кабанов.

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«Полицейские установили, что данный гражданин, находясь на территории 28 выдела Камешкирского-Порзовского участкового лесничества, незаконно добыл двух кабанов. При этом лицензии на добычу данных животных у него не было. Подозреваемый дал признательные показания. Материальный ущерб от его действий составил 60 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».