Житель Пензенской области осужден на 8 лет колонии за убийство 15-летней девушки Криминал

Пенза, 4 марта 2022. PenzaNews. Суд приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя Мокшана Пензенской области 2004 года рождения по делу об убийстве его 15-летней знакомой. Об этом говорится сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«Следствием и судом установлено, что в ночь с 17 на 18 июня 2021 года в Мокшане в ходе произошедшего конфликта 17-летний злоумышленник нанес несовершеннолетней знакомой удар рукой по голове, отчего она упала, потеряв сознание. Оттащив потерпевшую к недостроенному зданию, молодой человек нанес еще несколько ударов девушке по голове и телу ногами и руками и причинил травму головы, используя фрагменты досок. 15-летняя девушка скончалась от полученной черепно-мозговой травмы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что тело погибшей обнаружили ее родственники, злоумышленник был задержан недалеко от места преступления.

«В ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства он содержался под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — указано в тексте.