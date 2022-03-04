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В стремлении заработать жительница Нижнего Ломова лишилась 633 тыс. рублей

12:36 | 04.03.2022 | Криминал

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Пенза, 4 марта 2022. PenzaNews. Жительница Нижнего Ломова Пензенской области 1976 года рождения лишилась 633 тыс. рублей в надежде заработать через брокерскую компанию.

В стремлении заработать жительница Нижнего Ломова лишилась 633 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что ей на сотовый телефон позвонил незнакомец и сообщил, что является сотрудником брокерской фирмы. Мужчина предложил гражданке заработать на бирже, и она согласилась. Заявительница зарегистрировалась на сайте, предоставленном злоумышленником. После этого в течение десяти дней она перечислила на счет своего личного кабинета денежные средства в размере 633 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что через некоторое время женщина решила вывести деньги на свой банковский счет, но ей это сделать не удалось.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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