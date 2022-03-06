Житель Никольска стал жертвой мошенничества, пытаясь заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 6 марта 2022. PenzaNews. Житель Никольска Пензенской области 1960 года рождения, пытаясь заработать на инвестициях, стал жертвой мошенничества и лишился более 200 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального управления МВД России, увидев в интернете рекламу об инвестициях, мужчина перешел по ссылке на сайт, где оставил свои контакты для связи.

«Через некоторое время ему позвонил незнакомец и сообщил, что является сотрудником брокерской фирмы, и предложил свою помощь. Следуя инструкциям незнакомца, мужчина перечислил на предоставленный лжесотрудником банковский счет денежную сумму в размере 9 тыс. рублей. После этого он предоставил незнакомцу реквизиты своей банковской карты, откуда произошло списание денег в размере 220 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что позже мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.