Жительница Пензы перечислила мошенникам около 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 7 марта 2022. PenzaNews. 35-летняя жительница Пензы перевела мошенникам около 2 млн. рублей, поверив позвонившему ей незнакомцу, который представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить на ее имя кредит.

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По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, лжесотрудник также пояснил женщине, что ей, чтобы предотвратить действия злоумышленников, необходимо самостоятельно оформить кредит и перечислить средства на «безопасные счета».

«Заявительница поверила незнакомцу и в этот же день, воспользовавшись мобильным приложением, оформила кредит на свое имя в размере более 1,8 млн. рублей. На следующий день женщина пришла в торговый центр, где через банкомат перевела на счет виртуальной карты 600 тыс. рублей, после чего, находясь уже в другом торговом центре, также через банкомат перевела более 1,3 млн. рублей на виртуальный счет, который продиктовал лжесотрудник кредитного учреждения. После того как все финансовые операции были проведены, неизвестный перестал выходить на связь. Жительница Пензы поняла, что ее обманули, и в этот же день она обратилась с заявлением в полицию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».