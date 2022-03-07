EN
15:32:15 Понедельник, 7 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы перечислила мошенникам около 2 млн. рублей

13:27 | 07.03.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 7 марта 2022. PenzaNews. 35-летняя жительница Пензы перевела мошенникам около 2 млн. рублей, поверив позвонившему ей незнакомцу, который представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить на ее имя кредит.

Жительница Пензы перечислила мошенникам около 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, лжесотрудник также пояснил женщине, что ей, чтобы предотвратить действия злоумышленников, необходимо самостоятельно оформить кредит и перечислить средства на «безопасные счета».

«Заявительница поверила незнакомцу и в этот же день, воспользовавшись мобильным приложением, оформила кредит на свое имя в размере более 1,8 млн. рублей. На следующий день женщина пришла в торговый центр, где через банкомат перевела на счет виртуальной карты 600 тыс. рублей, после чего, находясь уже в другом торговом центре, также через банкомат перевела более 1,3 млн. рублей на виртуальный счет, который продиктовал лжесотрудник кредитного учреждения. После того как все финансовые операции были проведены, неизвестный перестал выходить на связь. Жительница Пензы поняла, что ее обманули, и в этот же день она обратилась с заявлением в полицию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенском районе после пожара в частном доме обнаружены тела двух человек В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 247 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 253 случая заражения коронавирусом Жителю Пензы грозит тюремный срок за хищение бутылки бурбона
Житель Никольска стал жертвой мошенничества, пытаясь заработать на инвестициях Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Масленицей
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама