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В Пензе передано в суд уголовное дело в отношении Сергея Козина и Александра Есенкова

11:38 | 12.03.2022 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2022. PenzaNews. Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Пензенского района Сергея Козина, обвиняемого в совершении трех эпизодов получения взяток в крупном размере, и бывшего главы администрации Алферьевского сельсовета Александра Есенкова, которому вменяется посредничество во взяточничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения, направлено в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

В Пензе передано в суд уголовное дело в отношении Сергея Козина и Александра Есенкова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области, уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону.

«По данным следствия, в 2018 году глава администрации Пензенского района получил от одного из пензенских предпринимателей взятку в виде оплаты и последующего получения спортивного оборудования (волейбольных мячей, велосипедов, беговой дорожки, шахмат, палатки и иных предметов), спортивной одежды общей стоимостью более 260 тыс. рублей за незаконные действия — оказание ему содействия в оформлении документов, необходимых для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства (ритуального зала) на территории Пензенского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 2019 году обвиняемый получил от того же предпринимателя взятку в виде незаконного оказания ему услуг неимущественного характера, связанных с изготовлением и установкой памятников, обустройством мест захоронения родственников взяткополучателя и его знакомой на общую сумму более 176 тыс. рублей.

«Незаконное вознаграждение получено им за проведение формальных проверок наличия и правильности оформления бизнесменом документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию, а также осмотра построенного объекта капитального строительства — ритуального зала», — говорится в тексте.

Из него также следует, что в марте 2021 года глава администрации Пензенского района получил от представителя одной из компаний взятку в размере 200 тыс. рублей «за незаконные действия, выразившиеся в положительном и оперативном рассмотрении вопроса перераспределения границ земельного участка»; при этом взятка была передана посредником — бывшим главой администрации Алферьевского сельсовета.

«В ходе следствия бывший глава администрации Пензенского района содержался под стражей», — указано в пресс-релизе.

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