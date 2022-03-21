В Пензенской области мужчина стал жертвой мошенничества при покупке 18 тонн сахара Криминал

Пенза, 21 марта 2022. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области 1992 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке 18 тонн сахара по объявлению в интернете.

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«В ходе телефонного разговора мужчина договорился о приобретении 18 тонн сахарного песка. После этого гражданин перечислил на банковский счет неизвестного лица сумму в размере 810 тыс. рублей, однако товар так и не получил. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».