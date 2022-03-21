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В Пензенской области мужчина стал жертвой мошенничества при покупке 18 тонн сахара

10:19 | 21.03.2022 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2022. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области 1992 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке 18 тонн сахара по объявлению в интернете.

В Пензенской области мужчина стал жертвой мошенничества при покупке 18 тонн сахара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе телефонного разговора мужчина договорился о приобретении 18 тонн сахарного песка. После этого гражданин перечислил на банковский счет неизвестного лица сумму в размере 810 тыс. рублей, однако товар так и не получил. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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