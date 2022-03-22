Житель Никольска обвиняется в убийстве двух человек Криминал

Пенза, 22 марта 2022. PenzaNews. Житель Никольска Пензенской области обвиняется в убийстве двух человек — мужчины и женщины 1969 года рождения.

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«По данным следствия, в ночь с 26 на 27 февраля 2022 года в Никольске обвиняемый находился в гостях у знакомого. В процессе совместного распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Со слов злоумышленника, хозяин дома схватился за нож, между ними завязалась драка. Обвиняемый нанес оппоненту более пятнадцати ударов руками и ногами по голове и телу. В момент причинения им телесных повреждений потерпевшему в доме находилась сожительница последнего. Ей злоумышленником также было нанесено более пятнадцати ударов руками и ногами. От полученных телесных повреждений оба потерпевших скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что личность злоумышленника, причастного к совершению убийства, была установлена в кратчайшие сроки в результате совместной работы следователей СКР и сотрудников полиции.

«Житель Никольска 1981 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в пресс-релизе.