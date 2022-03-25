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Житель Пензы задержан за разбойное нападение на аптеку

15:05 | 25.03.2022 | Криминал

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Пенза, 25 марта 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы 1987 года рождения, который подозревается в разбойном нападении на аптеку, расположенную в Первомайском районе города.

Житель Пензы задержан за разбойное нападение на аптеку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе допроса мужчина пояснил, что долгое время нигде официально не работал, а последнее время регулярно употреблял спиртное. В этот день он также распивал алкогольные напитки, а когда они закончились, решил пойти на преступление. Прихватив с собой пневматический пистолет, он направился в аптеку. Там под видом покупателя злоумышленник подошел к прилавку и, убедившись в отсутствии других посетителей, вытащил пистолет из кармана и направил в сторону фармацевта с требованием отдать деньги из кассы. Девушка сразу же передала угрожавшему ей мужчине выручку, которая составила около 36 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого злоумышленник выбежал из аптечного пункта и направился домой, где продолжил распивать алкоголь.

«В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции изъяли 25 тыс. рублей, а остальные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается также, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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