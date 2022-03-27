В Заречном пенсионерка лишилась более 64 тыс. рублей при покупке акций через интернет Криминал

Пенза, 27 марта 2022. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1939 года рождения лишилась более 64 тыс. рублей, пытаясь приобрести акции газовой компании по объявлению в интернете.

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«В ходе телефонного разговора она договорилась с незнакомцем о покупке. Гражданка перечислила на банковский счет неизвестного денежную сумму в размере более 64 тыс. рублей. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, после чего обратилась в полицию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».