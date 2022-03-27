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В Заречном пенсионерка лишилась более 64 тыс. рублей при покупке акций через интернет

12:17 | 27.03.2022 | Криминал

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Пенза, 27 марта 2022. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1939 года рождения лишилась более 64 тыс. рублей, пытаясь приобрести акции газовой компании по объявлению в интернете.

В Заречном пенсионерка лишилась более 64 тыс. рублей при покупке акций через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе телефонного разговора она договорилась с незнакомцем о покупке. Гражданка перечислила на банковский счет неизвестного денежную сумму в размере более 64 тыс. рублей. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, после чего обратилась в полицию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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